Майгуров: Драчёв готов в консультационном режиме помогать СБР

Новый президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях со своим предшественником на этом посту Владимиром Драчёвым.
«У нас нет принципиальных личных разногласий или обид. Мы и вчера провели рабочее совещание. Драчёв поделился информацией о тех наработках, которые были сделаны лично с его стороны, о которых даже правление СБР не знало. Я записал, пометил, среди них есть довольно интересные по разным направлениям. Договорились дальше сотрудничать с Владимиром Петровичем. Он готов как минимум в консультационном режиме помогать», — приводит слова Майгурова «Тюменская арена».
Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Его соперник и предшественник Драчёв снял свою кандидатуру с выборов накануне.
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