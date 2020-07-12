Майгуров: Драчёв готов в консультационном режиме помогать СБР

Новый президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях со своим предшественником на этом посту Владимиром Драчёвым.

«У нас нет принципиальных личных разногласий или обид. Мы и вчера провели рабочее совещание. Драчёв поделился информацией о тех наработках, которые были сделаны лично с его стороны, о которых даже правление СБР не знало. Я записал, пометил, среди них есть довольно интересные по разным направлениям. Договорились дальше сотрудничать с Владимиром Петровичем. Он готов как минимум в консультационном режиме помогать», — приводит слова Майгурова «Тюменская арена».

Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Его соперник и предшественник Драчёв снял свою кандидатуру с выборов накануне.