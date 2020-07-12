Польховский оценил возможность назначения на пост главного тренера сборной России

Валерий Польховский высказал мнение, что говорить о его назначении на пост главного тренера сборной России по биатлону как о свершившемся факте преждевременно.

Накануне, после избрания президентом Союза биатлонистов России (СБР), Виктор Майгуров подтвердил, что не намерен отказываться от планов рекомендовать Польховского на должность главного тренера сборной. Это апрельское решение правления организации позже было заблокировано бывшим президентом СБР Владимиром Драчёвым.

«У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из неё. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления. Всему своё время. Новый руководитель СБР вместе с правлением примут определённые решения, тогда и будем обсуждать предложенную программу.

Функции главного тренера очень чётко прописаны в документах Центра спортивной подготовки. Есть перечень обязанностей как тренера сборной, так и главного тренера сборной команды. По ним любой главный тренер и должен работать", — приводит слова Польховского ТАСС.