Матвей Елисеев рассказал, как проходит идивидуальный сбор в Приэльбрусье

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как в Кабардино-Балкарии проходит его первый индивидуальный подготовительный сбор к новому сезону.
«Волшебные красоты Приэльбрусья! Эмоций от этих мест в разы больше, чем от «забугорья», это же всё наше! Впечатлений масса, такое крутое место! Теперь хочу сюда зимой попасть, на горных лыжах погонять.
Пока моя тушка адаптируется к высоте (живём на 2100 м), необходимо сдерживать своё рвение, чтобы не перебрать. Это очень важно. Как говорит один уважаемый мною тренер, не торопись, а то успеешь.
Вот и вчера была супертренировка: больше четырёх часов с набором высоты около 1300 м, поднялись на высоту 3400. Дышится там по-другому, в какой-то момент стало понятно, что пора возвращаться. Хоть глаза и требовали новых видов, пришлось развернуться: контроль состояния прежде всего. А когда адаптация пройдёт, попробую подняться туда на своём байке. Вот это будет челлендж», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».
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