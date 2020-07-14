Новый член правления СБР отказался считать своё назначение одолжением со стороны Майгурова

Сергей Литяк, представитель федерации биатлона Саратовской области, прокомментировал собственное включение в состав членов правления Союза биатлонистов России. Литяк полагает, что он оказался в составе правления организации из-за достижений региональной федерации.

«Время покажет, но думаю, что состав будет сплочённым. Все люди опытные, с определённым багажом знаний. Да, я знаком со многими членами правления. В Саратовской области много профессиональных спортсменов: Александр Логинов, Анастасия Халиуллина, Никита Поршнев. Всё это достижения местной школы биатлона. Знаете, наверное, неправильно говорить, что кто-то делал какие-то одолжения, просто вот так сложилось. Результаты говорят сами за себя. Почему выбрали меня? Это скорее вопрос к Майгурову. Никто с ним это не обсуждал», — цитирует Литяка РИА «Новости».