«Как по сердцу рана». Богалий эмоционально высказалась о скандалах в российском биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала ситуацию, сложившуюся в российском биатлоне. Напомним, недавно Союз биатлонистов России (СБР) возглавил Виктор Майгуров, сменивший на этом посту Владимира Драчёва, который взял самоотвод накануне внеочередных выборов президента.

«Надо уходить уже от различных скандалов. Я не припомню, чтобы раньше было такое количество скандалов в российском биатлоне, как сейчас. Я уже почти 30 лет в биатлоне, и для меня все эти скандалы — по сердцу рана. Каждая такая скандальная публикация очень расстраивает.

Наш биатлон несёт негативные новости, а за этим негативом мы не видим того, что происходит внутри страны в биатлоне. А у нас происходит очень много вещей, которыми нужно гордиться, о которых нужно говорить. Но, к сожалению, сейчас на первые полосы выходит не это. Во многом повлиять на это могут и президент СБР, и пресс-служба. Надо точно исправлять эту ситуацию», — цитирует Богалий «Р-Спорт».