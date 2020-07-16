Биатлонистка Гербулова: идёт тяжёлая работа. За одну тренировку вышло 60 км

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, как проходит сбор женской сборной России в Чайковском.

«Когда приехали в Чайковский, жили в гостинице по одному в комнате, пока все не сдали анализ на коронавирус. В команде все здоровы.

Сейчас уже полноценно тренируемся, идет тяжёлая работа. Например, недавно катались 4 часа на лыжероллерах, всего за одну такую тренировку вышло 60 километров, но мы справляемся с этой нагрузкой, потому что дома в период самоизоляции все много работали над собой.

Сбор в целом проходит хорошо, у нас очень дружная команда, и с нами трудятся хорошие специалисты», — приводятся слова Гербуловой в «инстаграме» biathlonacademy.

Посмотреть фотографии Гербуловой со сбора можно в «инстаграме» biathlonacademy.