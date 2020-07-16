Максим Кугаевский: все рвутся в работу, приходится даже подтормаживать

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о том, как проходит первый сбор в межсезонье. Под его руководством тренируются лидеры сборной России Александр Логинов и Евгений Гараничев.
«Многие «сборники» не смогли пока выехать и работают с нами. Это представители основы и резерва национальной команды Евгений Идинов и Вадим Истамгулов, биатлонисты юниорской дружины Андрей Вьюхин, Денис Таштимеров. Здесь же находятся Арина Пантова и Ксения Шнейдер. Они тоже входят в юниорскую сборную страны. В Заводоуковске тренируется и участница первенства Европы минувшего сезона Дарья Сидорова.
Работают ли спортсмены, с учётом паузы на карантин, с усиленным желанием? Да, действительно. Обычно мы начинали сборы в мае, а сейчас начали только в июле работать. И, в общем-то, очень заметно по нашим спортсменам, что все очень активно рвутся в работу. Отмечу, что биатлонистов приходится сейчас даже некоторых притормаживать, чтобы они не выплёскивали себя прямо на первом сборе», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
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