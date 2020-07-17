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Губерниев оценил назначение Пака на должность исполнительного директора СБР

Губерниев оценил назначение Пака на должность исполнительного директора СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Александра Пака на должность исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР).

«Александр Пак — новый исполнительный директор СБР! Сильное решение команды Майгурова, Пак — крепкий профессионал!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 16 июля, состоялось первое заседание нового правления СБР, президентом которого стал Виктор Майгуров. В ходе заседания был принят ряд ключевых решений.

1. Утверждена структура Союза биатлонистов России.
2. Утверждены три вице-президента СБР: Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов.
3. Одобрена кандидатура главного тренера сборных команд — Польховского Валерия Николаевича. В ближайшие дни кандидатура будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ.
4. В должности исполнительного директора СБР утверждён Александр Пак.
5. Помощником президента СБР утверждён заслуженный тренер России Владимир Барнашов.
6. Утверждён календарь всероссийских и межрегиональных соревнований сезона-2020/2021.
7. Приняты в состав СБР региональные федерации трёх субъектов РФ: Тамбовской области, Амурской области и Республики Бурятия.

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