Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в России
Помощник главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в регионах, заявил глава СБР Виктор Майгуров.
«Одному на посту президента точно не справиться, даже работая в формате 24/7. Владимиру Михайловичу будет поручено координирование программы развития биатлона в России. Недавно мы приняли в СБР ещё две организации — федерации Тамбовской и Амурской областей. Работы станет ещё больше», — приводит слова Майгурова ТАСС.
Напомним, Майгуров стал президентом СБР 11 июля, после того как накануне внеочередных выборов самоотвод взял Владимир Драчёв, возглавлявший организацию с мая 2018 года.
До этого Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР.
Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР
- 20 июля 2020
-
14:27
-
13:30
-
12:41
-
12:22
-
09:18
- 19 июля 2020
-
19:46
- 18 июля 2020
-
11:48
-
10:49
-
09:58
- 17 июля 2020
-
21:38
-
17:33
-
16:52
-
15:40
-
12:33
-
09:20
- 16 июля 2020
-
20:42
-
18:19
-
17:46
-
15:39
-
15:32
-
14:21
-
10:40
-
10:00
- 15 июля 2020
-
18:02
-
14:59
- 14 июля 2020
-
18:01
-
11:40
- 13 июля 2020
-
20:12
-
20:03
-
18:47
-
17:25
-
14:30
-
13:01
-
10:38
-
09:57
Партнерский контент