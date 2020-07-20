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Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в России

Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в России
Биатлон 0

Помощник главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в регионах, заявил глава СБР Виктор Майгуров.

«Одному на посту президента точно не справиться, даже работая в формате 24/7. Владимиру Михайловичу будет поручено координирование программы развития биатлона в России. Недавно мы приняли в СБР ещё две организации — федерации Тамбовской и Амурской областей. Работы станет ещё больше», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, Майгуров стал президентом СБР 11 июля, после того как накануне внеочередных выборов самоотвод взял Владимир Драчёв, возглавлявший организацию с мая 2018 года.

До этого Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР.

Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР
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