Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в России

Помощник главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в регионах, заявил глава СБР Виктор Майгуров.

«Одному на посту президента точно не справиться, даже работая в формате 24/7. Владимиру Михайловичу будет поручено координирование программы развития биатлона в России. Недавно мы приняли в СБР ещё две организации — федерации Тамбовской и Амурской областей. Работы станет ещё больше», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, Майгуров стал президентом СБР 11 июля, после того как накануне внеочередных выборов самоотвод взял Владимир Драчёв, возглавлявший организацию с мая 2018 года.

До этого Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР.