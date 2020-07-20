Гараничев: с Майгуровым всё будет лучше!

Российский биатлонист Евгений Гараничев поприветствовал приход Виктора Майгурова на должность президента Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, Майгуров стал президентом СБР 11 июля, после того как накануне внеочередных выборов самоотвод взял Владимир Драчёв, возглавлявший организацию с мая 2018 года.

Гараничева спросили, можно ли с новым руководителем ожидать от СБР более чётко организованной работы.

«Да, в последнее время были определённые недочёты в организации, в переездах спортсменов, тренировочном плане. Порой перелёты, питание и проживание атлетов сборной России были за счёт наших регионов. Даже патроны брали с собой из своих субъектов. Думаю, сейчас всё будет лучше!» — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».