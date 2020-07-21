Украинцу Пидручному, который получил золото ЧЕ из-за дисквалификации России, вручили орден

Чемпион мира 2019 года по биатлону украинец Дмитрий Пидручный получил орден «За заслуги» III степени. Соответствующий указ был подписан ещё в начале 2020 года, однако из-за карантина награду спортсмен получил лишь сейчас.

«Эту награду я ждал долго. В марте 2019-го завоевал звание чемпиона мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды: ордена «За заслуги» III степени. Карантин отсрочил этот торжественный момент, но я счастлив», — приводятся слова Пидручного на сайте тернопольского подразделения национальной полиции Украины.

Напомним, ранее Пидручному прислали золото чемпионата Европы 2015 года, завоёванное им вследствие дисквалификации сборной России.