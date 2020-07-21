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Украинцу Пидручному, который получил золото ЧЕ из-за дисквалификации России, вручили орден

Украинцу Пидручному, который получил золото ЧЕ из-за дисквалификации России, вручили орден
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Чемпион мира 2019 года по биатлону украинец Дмитрий Пидручный получил орден «За заслуги» III степени. Соответствующий указ был подписан ещё в начале 2020 года, однако из-за карантина награду спортсмен получил лишь сейчас.

«Эту награду я ждал долго. В марте 2019-го завоевал звание чемпиона мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды: ордена «За заслуги» III степени. Карантин отсрочил этот торжественный момент, но я счастлив», — приводятся слова Пидручного на сайте тернопольского подразделения национальной полиции Украины.

Фото: https://www.instagram.com/dmytro.pidruchnyi/?hl=ru

Напомним, ранее Пидручному прислали золото чемпионата Европы 2015 года, завоёванное им вследствие дисквалификации сборной России.

Украинцу Пидручному прислали золото ЧЕ, завоёванное из-за дисквалификации России. Фото
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