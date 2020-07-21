Тренер биатлонисток-резервисток Коновалов ответил на вопрос о проблемах на сборе

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов заверил, что команда не испытывает каких-либо проблем с финансированием, патронами и экипировкой. Напомним, в настоящее время в Чайковском у биатлонисток резервной команды России продолжается первый централизованный сбор, который продлится до 28 июля.

«В связи с пандемией COVID-19 у нас были большие ограничения, спортсмены и тренеры были вынуждены работать дистанционно на самоизоляции. И хорошо, что сейчас всё это закончилось и мы наконец-то смогли приступить к централизованной подготовке. На данный момент проблем мы не испытываем. В плане обеспечения команды у нас всё нормально», — приводит слова специалиста издание Rusbiathlon.