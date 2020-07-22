Юрий Каминский: на сбор хотелось бы поехать в Болгарию, но это не от нас зависит

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о сборе, который проходит в Рыбинске. Также Каминский обнародовал планы команды на дальнейшие сборы.

«Следующий сбор мы проведём здесь же, в Дёмино. Планируем 28 июля заехать и с 29-го начать тренировки. Потом должен быть горный сбор. Есть, конечно, проблемы. Я бы хотел провести этот сбор в болгарском Бельмекене, но это от нас не зависит. Если границы останутся закрытыми, то мы разделимся: одна группа поедет в Сочи, другая – на Сёминский перевал.

Болгария, на мой взгляд, предпочтительнее выглядит для сентябрьского сбора, чем обе российские базы. Но если за границу поехать не получится, попробуем Сёминский перевал с прицелом на подготовку к Играм в Пекине. Эта база удачно расположена по часовому поясу», — цитирует Каминского «Лыжный спорт».