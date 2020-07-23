Отец Юрловой-Перхт объяснил, почему она пропустила первый сбор национальной команды

Виктор Юрлов, отец чемпионки мира по биатлону Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал, почему спортсменка решила самостоятельно провести первый этап подготовки к новому сезону. По его словам, старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов приглашал спортсменку на сбор, но она отказалась, чтобы не нарушать привычной программы.

«Приглашение было. Он сразу же позвонил. Но у нас уже откатанная программа, и мы хотели бы готовиться к сезону в привычном режиме. Шашилов это понимает. Если получается, то что ещё выдумывать?

Планировали какие-то сборы в Австрии, но на данный момент пока в «Кавголово». Выполняем ту же самую работу.

В выходные Катя поучаствовала в пробеге вокруг озера, сегодня провели комплексную тренировку. Нормальный рабочий режим», — приводит слова Юрлова «Спорт день за днём».