Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Старший тренер сборной ответил на вопрос о самостоятельной подготовке биатлонистов

Старший тренер сборной ответил на вопрос о самостоятельной подготовке биатлонистов
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об отношении к самостоятельной подготовке спортсменов. На первом сборе национальной команды в Рыбинске отсутствуют практически все лидеры команды.

«Я сторонник прежде всего осознанности в тренировочном процессе. Важно, чтобы спортсмен понимал, что и зачем он делает, какова цель, что он развивает, по какой методике работает. Тогда можно рассчитывать на хорошие результаты. Логинов и Елисеев в любом случае проходят в команду на этапы Кубка мира без отбора, независимо от того, с кем и где они тренируются.

Будет ли вообще сезон? Не знаю. Надеюсь. Отношусь к тем тренерам, кто узнает новости последним, из Интернета. И не переживаю об этом», — цитирует Каминского «Лыжный спорт».

Каминский — о подготовке сборной России: в прошлом сезоне нагрузки были значительно меньше
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020