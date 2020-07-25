Старший тренер сборной ответил на вопрос о самостоятельной подготовке биатлонистов
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об отношении к самостоятельной подготовке спортсменов. На первом сборе национальной команды в Рыбинске отсутствуют практически все лидеры команды.
«Я сторонник прежде всего осознанности в тренировочном процессе. Важно, чтобы спортсмен понимал, что и зачем он делает, какова цель, что он развивает, по какой методике работает. Тогда можно рассчитывать на хорошие результаты. Логинов и Елисеев в любом случае проходят в команду на этапы Кубка мира без отбора, независимо от того, с кем и где они тренируются.
Будет ли вообще сезон? Не знаю. Надеюсь. Отношусь к тем тренерам, кто узнает новости последним, из Интернета. И не переживаю об этом», — цитирует Каминского «Лыжный спорт».
Каминский — о подготовке сборной России: в прошлом сезоне нагрузки были значительно меньше
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