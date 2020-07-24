Каминский — о подготовке сборной России: в прошлом сезоне нагрузки были значительно меньше

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ходе сборов и подготовке команды к новому сезону.

«Нагрузки вырастут у всех спортсменов. В прошлом сезоне нагрузки были значительно меньше.

Я бы сказал, мы упустили майский этап, когда идёт работа на координационно-технические качества. Работу, связанную с анатомической адаптацией, со втягивающим периодом мы прошли достаточно неплохо в формате самостоятельной работы, то с подбором и освоением технических упражнений.

С индивидуальной работой, которую я сейчас предлагаю, было плоховато. Приходится сейчас делать то, что по хорошему надо бы делать в мае-июне. А в целом по периодизации мы отстаём где-то на две недели», — цитирует Каминского «Лыжный спорт».