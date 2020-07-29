Антон Шипулин показал, как развлекается с детьми на карантине из-за коронавируса

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин показал, как проводит время с детьми на карантине из-за обнаруженной у него и его семьи коронавирусной инфекции.

«Уже больше недели сидим дома на карантине. Развлекаемся как можем», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что у бывшего спортсмена и его семьи обнаружен коронавирус, которым они заразились на отдыхе в Сочи. Положительный результат на COVID-19 показали тесты Антона, его супруги, тёщи и полуторагодовалой дочери Миры. Четырёхлетний сын биатлониста Дмитрий остался здоров. Из всей семьи госпитализирована только супруга биатлониста – Луиза. Остальные переносят болезнь в лёгкой форме и находятся на самоизоляции.