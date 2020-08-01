«Это настоящий скандал». Пихлер — о том, что ВАДА доверяет Родченкову

Старший тренер женской сборной России по биатлону во время Олимпиады в Сочи Вольфганг Пихлер, комментируя содержание книги бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина», выразил возмущение доверием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) своему информатору.



«Конечно, допинг — это всегда проблема, и похоже, что это политическая борьба между Америкой и Россией, а бедные — это фактически все спортсмены, которые страдают от этой борьбы. И МОК находится в центре этой борьбы, и тебе тяжело, тяжело держаться от него подальше, от МОК. Я тоже это понимаю, хотя не вмешиваюсь в работу МОК, они относительно нейтральны, они вообще не могут работать.

Но чем я очень разочарован, так это ВАДА. После того как, по словам Родченкова, он практически уничтожил дело Захенбахер (немецкая лыжница и биатлонистка. — Прим. «Чемпионата») наедине со спортсменкой. И это удалось решить наедине. Думаю, можно предположить, что он мог присвоить или выявить другие случаи допинга, манипулировать ими. Это невероятно, что ВАДА даёт человеку свободу принимать решения на Олимпийских играх, решать, является ли тест положительным или отрицательным. Это настоящий скандал, я должен признать», — сказал Пихлер.