У Дмитрия Губерниева в прямом эфире потекли слюни после слов о колбасе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео забавного эпизода, который случился с ним в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». На кадрах можно заметить, что у комментатора, по его собственному выражению, «потекли слюнки».

«Так увлёкся воспоминаниями о финской колбасе в Москве 40 лет назад, что слюнки потекли в прямом эфире! Я люблю смеяться над собой! А вы любите? Часто смеётесь над собой?» — написал он в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Так правда вкусная была… Теперь такой не бывает...»

«А я принимала участие в эстафете олимпийского огня, и нам давали паёк с финской колбасой и невиданными вкусняшками».

«Смеяться над собой — это здорово».