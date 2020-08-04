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У Дмитрия Губерниева в прямом эфире потекли слюни после слов о колбасе

У Дмитрия Губерниева в прямом эфире потекли слюни после слов о колбасе
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео забавного эпизода, который случился с ним в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». На кадрах можно заметить, что у комментатора, по его собственному выражению, «потекли слюнки».

«Так увлёкся воспоминаниями о финской колбасе в Москве 40 лет назад, что слюнки потекли в прямом эфире! Я люблю смеяться над собой! А вы любите? Часто смеётесь над собой?» — написал он в «Инстаграме».

Фото: «Матч ТВ»

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Так правда вкусная была… Теперь такой не бывает...»

«А я принимала участие в эстафете олимпийского огня, и нам давали паёк с финской колбасой и невиданными вкусняшками».

«Смеяться над собой — это здорово».

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