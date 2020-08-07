Родченков — о деле Зайцевой, Вилухиной и Романовой: все подписи в документах – мои

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что его подписи в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых лишили завоёванных на ОИ в Сочи медалей, не подделаны.
Ранее адвокат спортсменок сообщил, что в показаниях по делу о нарушении ими антидопинговых правил в обнаружили поддельные подписи Родченкова. Эксперты немецкого издания Der Spiegel подтвердили эту информацию.
«Когда я был директором, у меня была ручка Montblanc с золотым пером. И у меня была одна подпись. Когда я в Америке ставлю свою подпись раз или два в месяц на показаниях, эта подпись – шариковой или гелевой ручкой – совершенно другая. Но все подписи мои. Более того, всё, что исходит от моего адвоката, — это всё мое», — цитирует Родченкова «Медуза».
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