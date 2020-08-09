Исполнительный директор СБР рассказал, приглашение какой из биатлонных звёзд дороже

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказал свою позицию в отношении оплаты участия спортсменов в некрупных турнирах.

«Что касается соревнований под эгидой СБР, то я никогда не был сторонником идеи платить спортсменам только за их участие в мероприятии. Да и когда работал в лыжах, придерживался тех же позиций. Помню, мы проводили в Перми городской спринт. Организаторы заплатили какие-то сумасшедшие деньги за приезд своих же звёзд, уже завершивших карьеру. Мне это было совершенно непонятно. Зачем? Почему не перевести сумму в призовой фонд? Это как минимум честно, и люди будут серьёзно биться за эти деньги. Хотя понятно, что звёзды уровня Фуркада или Дарьи Домрачевой — это исключительный случай.

Был ли Фуркад самой дорогой из биатлонных звёзд? Нет, Уле-Эйнар Бьорндален был более чем вдвое дороже даже в 2014 году, когда выглядел уже далеко не так, как в свои лучшие годы», — приводит слова пака RT.