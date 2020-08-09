Директор СБР рассказал о неудавшейся автограф-сессии Фуркада и Шипулина

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал об особенностях раскрутки спортсменов в России, где отношение к большому спорту иное, чем в других странах.
«У нас почему-то так получается, что большой спорт — это либо победа, либо смерть, катастрофа, конец жизни, третьего не дано. В то время как во всём мире это фан, удовольствие. Никогда не забуду, как на чемпионате мира по биатлону в Хольменколлене в 2016 году норвежцы накануне мужской эстафеты всей командой завалились на ночной эфир на телевидении. Смеялись, шутили, общались со зрителями, а на следующий день выиграли. Люди должны кайфовать от собственных выступлений, и все мероприятия «вокруг спорта» этому только способствуют. Понятно, что речь не идёт о загрузке человека перед стартом, но если мы хотим вывести свой вид спорта на иной уровень востребованности и популярности, то дополнительная сопутствующая программа должна быть обязательно. Разве те же болельщики откажутся от возможности стать частью такого праздника, «прикоснуться» к своим кумирам? Просто нельзя делать те же автограф-сессии спонтанно — сметут.
У нас был случай, когда мы договорились провести автограф-сессию Мартена Фуркада и Антона Шипулина в одном из филиалов аdidas в торговом центре на «Киевской». Она была назначена на 12 часов дня, но уже в 10 утра магазин оказался наглухо заблокирован народом. Охрана оказалась совершенно не готова к такому повороту и просто самоустранилась. Нам тогда стоило больших усилий вывести спортсменов из толпы. Но это не означает, что такие мероприятия нельзя провести более цивилизованно», — приводит слова Пака RT.
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