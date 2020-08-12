Антон Шипулин показал, как сдаёт плазму с антителами для заражённых коронавирусом

Российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он показал, как сдаёт плазму с антителами для заразившихся коронавирусом. Ранее стало известно, что Шипулин и члены его семьи подхватили инфекцию. Спортсмен перенёс болезнь в лёгкой форме.
«Многие из вас знают, что вся моя семья переболела коронавирусом. После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму.⠀
Поэтому сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошёл осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошёл на процедуру сдачи плазмы.
Весь процесс занял около 40-50 минут. Сдача плазмы совершенно безболезненная, даже немного успокаивающая. Голова не кружится, чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, плазма с антителами поможет кому-то из уральцев, заражённых коронавирусом, скорее поправиться.⠀
Кстати, если среди вас есть те, кто не так давно переболел COVID-19, попробуйте сдать тест на антитела. Вдруг они есть у вас в достаточном количестве, чтобы сдать плазму и помочь тем, кто сейчас болен. Уверен, только общими усилиями мы победим эту заразу», – написал Шипулин в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шипулина.
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