«С группой поддержки за спиной». Антон Шипулин поделился милым видео с дочкой

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин на своей странице в «Инстаграме» показал, как катается на роликовых коньках с полуторагодовалой дочкой Мирой.

«Хорошо иногда проехаться по вечернему Екатеринбургу на роликовых коньках, да ещё и с группой поддержки за спиной. Всем приятного вечера», — сказал Шипулин.

В конце июля у бывшего спортсмена и его семьи был обнаружен коронавирус, которым они заразились на отдыхе в Сочи. Положительный результат на COVID-19 показали тесты Антона, его супруги, тёщи и Миры. Четырёхлетний сын биатлониста Дмитрий остался здоров. Из всей семьи была госпитализирована только супруга биатлониста – Луиза. Остальные находились на самоизоляции и перенесли болезнь в лёгкой форме.