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Йоханнес Бё: думаю, тренерам я доставляю много хлопот. Совесть не перестаёт меня мучить

Йоханнес Бё: думаю, тренерам я доставляю много хлопот. Совесть не перестаёт меня мучить
Биатлон 0

Норвежский биатлонист, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё рассказал, что доставляет много хлопот своему тренеру.

«Думаю, тренерам я доставляю много хлопот. Я серьёзно отношусь к сборам, но очень плохо работаю с тренерами, когда нахожусь дома. Я каждый час думаю о том, что должен делать, вместо того, чтобы просто сделать это. Со мной трудно связаться. Я не отвечаю на телефонные звонки. Когда звонит Эгиль Кристиансен, я знаю, что он спросит, как прошла тренировка, ведь я единственный, кто знает ответ на этот вопрос. Поэтому я просто не беру трубку. После этого совесть не перестаёт меня мучить», — приводит слова Бё NRK.

«Иногда это немного раздражает», — прокомментировал Кристиансен.

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