Малышко: Шипулин провёл по таким местам, куда добраться почти невозможно!

Российский биатлонист Дмитрий Малышко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию. На ней спортсмен стоит на крыше внедорожника.

«Спасибо Антону Шипулину, что, не жалея сил, времени и техники, встретил и провёл по таким местам, куда добраться почти невозможно!



Три дня в пути, представление о машинах перевернулось», — написал Малышко.

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Малышко в "Инстаграме".

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Малышко может завершить карьеру. В прошлом сезоне он был исключён из состава сборной после стартовых этапов Кубка мира. Спортсмен отказался поехать на «Ижевскую винтовку», чтобы вернуть себе место в сборной.