Малышко: Шипулин провёл по таким местам, куда добраться почти невозможно!
Российский биатлонист Дмитрий Малышко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию. На ней спортсмен стоит на крыше внедорожника.
«Спасибо Антону Шипулину, что, не жалея сил, времени и техники, встретил и провёл по таким местам, куда добраться почти невозможно!
Три дня в пути, представление о машинах перевернулось», — написал Малышко.
Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Малышко в "Инстаграме".
Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Малышко может завершить карьеру. В прошлом сезоне он был исключён из состава сборной после стартовых этапов Кубка мира. Спортсмен отказался поехать на «Ижевскую винтовку», чтобы вернуть себе место в сборной.
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