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Привалов: я бы вообще не ставил главного тренера сборной России, Каминский и сам справится

Привалов: я бы вообще не ставил главного тренера сборной России, Каминский и сам справится
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Привалов прокомментировал приглашение на пост наставника команды Валерия Польховского.

«Польховского назначили потому, что больше никого не видят на этой должности. Он имеет организационный и практический опыт.

Но нужна ли эта должность? Я бы вообще не ставил главного тренера, так как за результат должны отвечать старшие и в их работу не нужно вмешиваться.

Я считаю, что Юра Каминский и сам справится с работой в мужской сборной. Он способен заставить работать спортсменов и не идти у них на поводу. Жаль, что с первых месяцев подготовки многие спортсмены отказались работать со сборной.

Только время покажет, было ли верным назначение Польховского. Сейчас новое руководство СБР старается консолидировать все силы, которые могут помочь нашему биатлону», — цитирует Привалова News.ru.

Валерий Польховский: главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период
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