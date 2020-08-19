Привалов: я бы вообще не ставил главного тренера сборной России, Каминский и сам справится

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Привалов прокомментировал приглашение на пост наставника команды Валерия Польховского.
«Польховского назначили потому, что больше никого не видят на этой должности. Он имеет организационный и практический опыт.
Но нужна ли эта должность? Я бы вообще не ставил главного тренера, так как за результат должны отвечать старшие и в их работу не нужно вмешиваться.
Я считаю, что Юра Каминский и сам справится с работой в мужской сборной. Он способен заставить работать спортсменов и не идти у них на поводу. Жаль, что с первых месяцев подготовки многие спортсмены отказались работать со сборной.
Только время покажет, было ли верным назначение Польховского. Сейчас новое руководство СБР старается консолидировать все силы, которые могут помочь нашему биатлону», — цитирует Привалова News.ru.
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