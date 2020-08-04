Валерий Польховский: главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о работе мужской команды на сборах в Рыбинске.

«Самой главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период. Это чемпионат мира, Кубки мира и чемпионат Европы. Поэтому нарабатываем всё необходимое, чтобы в зимний сезон спортсмены могли выступать достойно.

Провели подробный анализ спортсменов за последние два года. Коррекция видна уже сейчас, спортсмены настроены работать. Видно, что они с огромным желанием выполняют ту работу, которую предлагает тренерский состав», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.