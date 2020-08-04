Валерий Польховский: главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о работе мужской команды на сборах в Рыбинске.
«Самой главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период. Это чемпионат мира, Кубки мира и чемпионат Европы. Поэтому нарабатываем всё необходимое, чтобы в зимний сезон спортсмены могли выступать достойно.
Провели подробный анализ спортсменов за последние два года. Коррекция видна уже сейчас, спортсмены настроены работать. Видно, что они с огромным желанием выполняют ту работу, которую предлагает тренерский состав», — цитирует Польховского «Матч ТВ».
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.
Королькевич намекнул, что не нашёл работу из-за Драчёва
- 4 августа 2020
-
18:48
-
15:48
-
13:31
-
09:20
- 3 августа 2020
-
19:33
-
16:41
-
16:26
-
12:00
-
11:07
- 2 августа 2020
-
17:43
-
00:21
- 1 августа 2020
-
23:10
-
22:55
-
15:41
-
13:29
- 31 июля 2020
-
15:42
-
12:26
-
10:51
-
00:12
- 30 июля 2020
-
23:03
-
20:06
-
09:33
- 29 июля 2020
-
17:43
-
14:27
-
14:10
-
12:39
-
09:17
- 28 июля 2020
-
21:26
-
18:37
-
18:06
- 27 июля 2020
-
23:51
-
12:26
-
10:40
- 26 июля 2020
-
17:23
-
11:48
Партнерский контент