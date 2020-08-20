Кугаевский — про операцию Старых: в сентябре будет видно, продолжит она карьеру или нет

Российская биатлонистка Ирина Старых вынужденная пропустить начало подготовки к новому сезону из-за операции, может завершить карьеру. Такое мнение выразил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
«Пока сложно говорить о состоянии. Операция назначена на начало сентября. Есть проблемы со спиной. Пока никаких прогнозов давать не хочется. В сентябре будет какое‑то решение по итогам операции. Будет видно, продолжит она карьеру или нет», — цитирует Кугаевского «Р-Спорт».
Ирина Старых — трёхкратная чемпионка Европы. По итогам Кубка мира сезона-2019/2020 32-летняя биатлонистка заняла 46-е место в общем зачёте соревнований. Её лучшим результатом в гонках стало восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
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