Кугаевский: Гараничев — единственный, кто выполнил программу Каминского полностью

Максим Кугаевский, личный тренер члена сборной России Евгения Гараничева, рассказал о его предсезонной подготовке, которую он проходил в составе Тюменской области.



«Он полностью тренировался по плану Каминского. По‑моему, он единственный, кто выполнил программу полностью, так как все остальные начали работу чуть позже. Он также был единственным, кто всё это сделал без сокращений», — цитирует Кугаевского «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что Гараничев принял решение продолжить подготовку к сезону-2020/2021 в составе сборной Тюменской области. С ней он будет тренироваться вплоть до начала осени. Основная сборная России параллельно проводит централизованные сборы. Лидер сборной Александр Логинов готовится к сезону по индивидуальной программе.

