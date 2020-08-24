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Тренер — о Чирковой, решившей выступать за Румынию: до сборной России она не дотягивала

Тренер — о Чирковой, решившей выступать за Румынию: до сборной России она не дотягивала
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер сборной Красноярского края Людмила Панова прокомментировала решение российской биатлонистки Елены Чирковой перейти в сборную Румынии. Ранее стало известно, что 25-летняя спортсменка, ставшая двукратным бронзовым призёром Универсиады-2019, меняет спортивное гражданство.

«Елена не попадала в резерв. Благодаря этому переходу у неё будет возможность побороться за место в новой команде, в России у неё было меньше шансов. Универсиада – это её уровень, до сборной она немного не дотягивала.

В этом году она оформила документы, необходимые для получения гражданства, поэтому никаких проблем с выступлением за новую сборную у неё быть не должно», — цитирует тренера ТАСС.

Так как в последние годы спортсменка не привлекалась Союзом биатлонистов России к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов, одобрения СБР для её перехода не требуется

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