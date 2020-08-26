Бабиков — о Каминском: умеет преподнести азы в новом для нас ракурсе

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков поделился впечатлениями от работы с Юрием Каминским, который в межсезонье стал старшим тренером мужской сборной России.

«Открытий много, несмотря на то что мы уже не юные спортсмены. Но на многие вещи смотрим, как новички, как будто первый раз видим человека, который умеет преподнести азы в новом для нас ракурсе. Он профессионал», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Также спортсмен подвёл итоги двух сборов, которые прошли в июле и августе.

«Есть много материалов для анализа. Мы прошли тестирование после первого сбора в Москве и увидели достаточно серьезные сдвиги — где-то в лучшую сторону, где-то в сторону трудностей. Это хорошо. Это значит, что организм пытается адаптироваться, что мы на него влияем», — добавил он.