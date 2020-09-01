Валерий Польховский ответил на обвинения в допинге у российских биатлонистов

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на слова бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва. Ранее Драчёв говорил, что СБР до сих пор не восстановили в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Польховском.
«Ему очень хорошо ответила Маргарита Пахноцкая (бывший замдиректора РУСАДА. – Прим. «Чемпионата»). Я не хочу комментировать глупости, которые идут от некоторых людей. Есть факты, цифры и время работы. Кому это интересно, тот может проанализировать, моя совесть чиста.
За всю мою карьеру один допинг-случай: Оля Пылёва на Олимпиаде-2006 в Турине. Хорошо, давайте возьму на себя – это на моей совести. Оле дали возможность работать с отдельным врачом, и врач просмотрела препарат, который полгода как внесли в запрещённые. Оля подвернула ногу, и врач предложила его для восстановления, для улучшения кровообращения. Врач прямо говорит: да, мы применяли, я давала. Вот и вся история», — цитирует Польховского Sports.ru.
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