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Валерий Польховский ответил на обвинения в допинге у российских биатлонистов

Валерий Польховский ответил на обвинения в допинге у российских биатлонистов
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на слова бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва. Ранее Драчёв говорил, что СБР до сих пор не восстановили в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Польховском.

«Ему очень хорошо ответила Маргарита Пахноцкая (бывший замдиректора РУСАДА. – Прим. «Чемпионата»). Я не хочу комментировать глупости, которые идут от некоторых людей. Есть факты, цифры и время работы. Кому это интересно, тот может проанализировать, моя совесть чиста.

За всю мою карьеру один допинг-случай: Оля Пылёва на Олимпиаде-2006 в Турине. Хорошо, давайте возьму на себя – это на моей совести. Оле дали возможность работать с отдельным врачом, и врач просмотрела препарат, который полгода как внесли в запрещённые. Оля подвернула ногу, и врач предложила его для восстановления, для улучшения кровообращения. Врач прямо говорит: да, мы применяли, я давала. Вот и вся история», — цитирует Польховского Sports.ru.

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