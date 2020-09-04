Ольга Подчуфарова: число 36 на градуснике ещё никогда меня не радовало так сильно

Биатлонистка сборной Словении Ольга Подчуфарова подвела итоги межсезонья, которое из-за пандемии коронавируса она провела в России.

«Пост родился напоминанием от «Фейсбука», что я делала ровно год назад. И вот я задумалась, что никто из нас и не предполагал, что будет дальше. Никогда бы не подумала, что это лето я впервые за 10 лет проведу безвылазно в родных краях.

Так вот лето закончилось! И оно было для меня во всех отношениях сложным. Очень. Но очень крутым.

1. Я бы никогда не пробыла в пригороде СПб столько времени, если бы не COVID. Так я нашла своё самое любимое место в России. Я буду возвращаться туда снова и снова и снова… если будет возможность, конечно. (Место секретное и очень морское.)

2. Мои друзья — самые крутые люди на свете. В сложные времена они приходят на помощь, в радостные — радуются вместе со мной. Ценность этих взаимоотношений этим летом после весенней самоизоляции подскочила до небес, почти как акции компаний Илона Маска. Люблю всех. Так в очередной раз я убедилась в том, что люди и взаимоотношения — наше всё. Всё материальное ничтожно.

3. Число 36 на градуснике ещё никогда меня не радовало так сильно. Я пролежала неделю с 38, и это вынесло мои мозги на Луну. Так я поняла, что Луна очень далеко, потому что всю эту неделю я думала о том, что упускаю кучу часов тренировок, а не о том, что моё тело в пекле, а мозги под угрозой.

4. Едва ли я поехала бы в Краснодарский край летом, если бы не COVID. Так я нашла ещё одно отличное тренировочное место. И даже рискну предположить, что могу вернуться туда снова. Потому что горы. Особенно приятно понимать, что внутренние ощущения могут дать действительно эффективно работающий совет вопреки науке.

5. Москва летом — зашибись. Я ничего так и не поняла. Просто радуюсь тому, что я родилась тут. Претензии могут быть всегда и к чему угодно, но наслаждение от пребывания в этом городе не испортят даже пробки во дворе.

6. Жизнь прекрасна. Все трудности временны. Мы не знаем, что случится через год. Поэтому кайфуйте, пупсики», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».