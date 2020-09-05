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Шашилов — о взаимодействии биатлонисток со СМИ: мне близка позиция Елены Вяльбе

Шашилов — о взаимодействии биатлонисток со СМИ: мне близка позиция Елены Вяльбе
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об отношении к повышенному вниманию прессы к спортсменкам в ходе сезона.

«Хотел бы обратиться к журналистам: у вас своя работа, у нас — своя. В СБР есть пресс-служба, которая готова вам помочь, организовать общение со спортсменами и тренерами. Но и вы тоже должны понимать, что спортсмены, которые готовы идти на контакт с прессой, не должны делать этого в ущерб работе. В этом плане мне близка позиция президента Федерации лыжных гонок России Елены Валерьевны Вяльбе — она выделяет для общения определённые дни, приглашает на сборы, но внимательно следит за тем, чтобы не нарушался тренировочный и соревновательный процесс. Порой спортсмену во время соревнований легче помешать какой-то медийной активностью, чем помочь. Давайте работать так, чтобы всё было штатно и планово, а не стихийно. Мы всегда готовы к диалогу и плодотворному сотрудничеству», — приводит слова Шашилова пресс-служба СБР.

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