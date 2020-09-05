Юная художница из России: каждую иллюстрацию лично обсуждала с Мартеном Фуркадом

15-летняя российская художница Оксана Пинчук рассказала, как стала иллюстратором книги французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Когда Мартен закончил карьеру, я сделала рисунок, где он благодарит публику за поддержку. Очень долго не могла отойти от этой новости, плакала, было непросто принять его решение. Написала целое письмо со своими мыслями по поводу его ухода.

Неделю спустя он нашел мой «Инстаграм» и написал мне предложение о сотрудничестве. Я была в полном шоке. Это невозможно описать. Первым же делом рассказала родителям. У меня даже руки затряслись от волнения. Родители сказали, что очень рады за меня и что для них это тоже большое событие. Мартен спросил, не хочу ли я принять участие в его проекте «дневника». Конечно, согласилась. Примерно в апреле мы начали работать вместе.

Сначала меня познакомили с редактором издательства, которое ранее публиковало первую биографию Фуркада. Он прислал мне на почту материалы для ознакомления. Далее я приступила к первым иллюстрациями. Каждую иллюстрацию лично обсуждала с Мартеном в сообщениях. Он советовал, как лучше, и корректировал работу.

Чтобы закончить иллюстрирование книги, потребовалось примерно четыре с половиной месяца. Это был очень непростой и трудоемкий процесс, но я невероятно горжусь результатом», — приводит слова Пинчук сайт «Матч ТВ».

Фото обложки книги Мартена Фуркада «Последний круг» можно посмотреть на странице Оксаны Пинчук в «Инстаграме».