«Нахлебники, не знают, что такое заработать копейку». Тихонов — о протестующих в Беларуси

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию в Беларуси, где некоторые спортсмены поддержали протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Спорт с самого начала не приносит материальных благ. Спорт висит на шее государства и налогоплательщика. Сколько на них потрачено – они бы взяли и посчитали.

Это люди [спортсмены, пригрозившие не выступать за сборную], которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов.

Беларусь не Америка, здесь нет триллионов, чтобы спортсменам платить огромные деньги. Я эту школу прошёл с нищеты до олимпийского пьедестала, и у меня никогда в голову не приходило сказать, что я не буду выступать за Россию или за Советский Союз. Потому что у меня совесть не потеряна.

Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе. «Я не хочу», «я призываю» — да кто вы такие? Не хочешь – езжай сам, не призывай никого. Тебя воспитали, на тебя потратили бешеные деньги, чтобы ты кем-то стал.

В письме спортсмены требуют отпустить политзаключённых. Где вы нашли политических заключённых? Вы называете людей, которые работают за деньги, чтобы развалить страну, политическими заключёнными?» — цитирует Тихонова Metaratings.