Анфиса Резцова: уважаю Лукашенко! Но переворот будет

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением о ситуации в Беларуси. Напомним, 9 августа в стране состоялись выборы президента. На них победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались акции протеста. В крупнейших городах Беларуси начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые задерживают протестующих.

«Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там всё закончится… Это всё политика, может повернуться и вправо, и влево.

Я не лезу в это всё, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе.

Полагаю, переворот будет. Чтобы ещё не произошла вспышка, моё мнение — нужно, чтобы Лукашенко остался на срок президентства! Но, повторюсь, это чисто моё мнение, я никому его не навязываю», — цитирует Резцову Sport24.