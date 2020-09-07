Сборная России по биатлону отказалась от зарубежных сборов

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объявил, что спортсмены будут готовиться к сезону-2020/2021 на территории страны. Напомним, новый сезон стартует в конце ноября этапом в Контиолахти (Финляндия).

«Никаких сборов за пределами Российской Федерации не будет, с этим нет проблем, у нас есть и свои базы.

17-23 сентября в Тюмени пройдёт летний чемпионат России. Потом мужские команды — и основная, и резервная — на период с 12 октября по 6 ноября уедут в Алдан. Это место в Якутии, которое знакомо и мне, и Юрию Михайловичу Каминскому (старшему тренеру мужской команды. — Прим. «Чемпионата»). Там тоже прекрасный тренировочный центр.

Ещё там будут тренироваться несколько лыжных групп, это будет очень полезно для нас – потренироваться вместе с лыжниками и, может, даже посоревноваться. Женские команды будут готовиться в Тюмени и Ханты-Мансийске. А резервную команду Сергей Коновалов хотел бы сначала вывести в Петербург, чтобы начать работу в специальном тоннеле», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».