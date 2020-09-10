Сломавший ключицу биатлонист Сидоров не прекратил тренироваться

Российский биатлонист Евгений Сидоров, сломавший ключицу на сборе резервной национальной команды, не прекратил тренироваться. Об этом рассказал исполнительный директор федерации биатлона Ленинградской области Василий Бородкин. Сидоров ещё в июле получил травму во время занятий на роллерах.
«Он и не прекращал занятий. Есть разные тренировки, не обязательно работать на травмированную руку. Разнообразие возможностей помогает в этой ситуации.
Когда получит возможность в полной мере нагружать руку, он обязательно выступит в составе национальной команды, я в этом не сомневаюсь. Он предпринял больше усилий для развития мышц ног. Выносливость никуда не делась. Работа, которая была им произведена, позволит ему вернуться в строй», — цитирует Бородкина «Р-Спорт».
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