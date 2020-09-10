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Сломавший ключицу биатлонист Сидоров не прекратил тренироваться

Сломавший ключицу биатлонист Сидоров не прекратил тренироваться
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Сидоров, сломавший ключицу на сборе резервной национальной команды, не прекратил тренироваться. Об этом рассказал исполнительный директор федерации биатлона Ленинградской области Василий Бородкин. Сидоров ещё в июле получил травму во время занятий на роллерах.

«Он и не прекращал занятий. Есть разные тренировки, не обязательно работать на травмированную руку. Разнообразие возможностей помогает в этой ситуации.

Когда получит возможность в полной мере нагружать руку, он обязательно выступит в составе национальной команды, я в этом не сомневаюсь. Он предпринял больше усилий для развития мышц ног. Выносливость никуда не делась. Работа, которая была им произведена, позволит ему вернуться в строй», — цитирует Бородкина «Р-Спорт».

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