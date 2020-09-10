Сливко — о Волкове: год назад вместе выступали, и он был Лёха, а сейчас общаемся на «вы»

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о тренере женской сборной Алексее Волкове.

«Как общаюсь с Волковым? На „вы“. Конечно, ещё год назад мы вместе выступали и он был Лёха. Но сейчас это тренер сборной России. Так что только Алексей Анатольевич и на „вы“.



Прежде всего Волков – самый титулованный биатлонист России последнего десятилетия как минимум. Победитель Олимпийских игр, чемпион мира, Европы, обладатель многих наград и титулов. Плюс долгое время он тренировался с Антоном Шипулиным в мини-группе, с ними работал известный тренер Андрей Крючков. У меня не было ни одного повода ему не доверять. Когда узнала, что он будет работать у нас в команде, сразу сказала, что буду слушаться его без всяких сомнений», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».