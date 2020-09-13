Мишин — о Плющенко: наименее болезненное поражение — это поражение от своего ученика
Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, воспитавший двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что не считает конкурентками новых подопечных своего ученика и будет только рад их победам.
В межсезонье в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная.
«Наименее болезненное поражение — это поражение от своего ученика. Я желаю Жене успеха на новом поприще, он встал на новый путь, и я за него болею», — приводит слова Мишина Первый канал.
В контрольных прокатах сборной России выступают две ученицы Мишина – чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.
Авербух — о Трусовой и Косторной: всё, что будем видеть, наработано командой Тутберидзе
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