Авербух — о Трусовой и Косторной: всё, что будем видеть, наработано командой Тутберидзе

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от нового сезона в фигурном катании и выступлений Александры Трусовой и Алёны Косторной, в межсезонье перешедших от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Что касается Трусовой и Косторной, то даже не знаю, о каких изменениях можно говорить. Чтобы спортсмен стал изменённым, нужно подождать как минимум год, и можно будет говорить о работе новой команды. Всё, что мы будем видеть, наработано командой Тутберидзе. А уже в следующем сезоне будет работа нового тренерского штаба».
Сезон скомканный и непонятный. Даже после контрольных прокатов невозможно будет делать прогнозы. Тренеры объективно не понимают, к каким главным стартам подводить своих спортсменов, состоится ли чемпионат мира и Европы в открытом доступе. Здорово, что прокаты проходят, кому интересно, могут увидеть. Контрольные прокаты важны для тренеров и федерации. Но с точки зрения интереса, буду ждать соревнований», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
«Багаж Тутберидзе-то остался». Чего ждать от нового сезона в фигурном катании?
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