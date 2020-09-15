Сливко: не думаю, что начало сезона отложат. Кубок мира будут проводить точно

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Международный сезон не начнётся по плану в ноябре? Не думаю. Мне кажется, что Кубок мира будут проводить точно. Во многих странах уже проходят старты. В том числе в России. Просто это будет делаться с рядом ограничений. Большие меры предосторожности, отсутствие либо лимитированное число болельщиков.



Строго ли на сборах в плане мер предосторожности? Да, конечно. Мы постоянно мерим температуру утром и вечером. Все передвижения – в масках. Постоянно моем руки, обрабатываем их антисептиком. Проходим тесты, естественно», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Старт сезона состоится 28 ноября в финском Контиолахти.