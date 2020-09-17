Против бывшего главы СБР Кравцова возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, который с 2009 года является начальником Центра спортивной подготовки сборных команд России. Ему инкриминируют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), информирует «Московский комсомолец».

Сообщается, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.

67-летний Кравцов — заслуженный тренер России, среди его учеников — знаменитая лыжница Лариса Лазутина. Он является членом совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, членом комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта. Четыре года (с 2014-го по 2018-й) руководил Союзом биатлонистов России, возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи.