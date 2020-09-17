Бывшего главу СБР Кравцова задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который с 2009 года является начальником Центра спортивной подготовки сборных команд России, задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», — цитирует Меркачёву «Р-Спорт».

Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.