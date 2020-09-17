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Касперович не исключил, что Логинов пропустит летний чемпионат России

Касперович не исключил, что Логинов пропустит летний чемпионат России
Биатлон / Летний биатлон 0

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, допустил, что его подопечный пропустит летний чемпионат России, который пройдёт в Тюмени с 17 по 22 сентября.

«Единственная проблема – снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдёт, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт.

Я предложил Саше отказаться от участия, чтобы не провоцировать эту старую травму, но он сказал, что всё будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу», — цитирует Касперовича News.ru.

Ранее российский велогонщик Максим Гоголев рассказал об отношении к Логинову, который несколько лет назад отбыл дисквалификацию за применение допинга.

«На Западе его ненавидят, а в России он герой». Российский велогонщик — о Логинове
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