Виктор Майгуров: считаю, что Кубок мира состоится. Может, немножко в изменённом формате

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров выразил мнение, что Кубок мира в сезоне-2020/2021 состоится, но пройдёт в немного изменённом формате.
«Считаю, что Кубок мира состоится. Может, немножко в изменённом формате, более локальном, в одном месте. Это решение будет принято буквально в следующие выходные. Состоится исполком IBU 26-27 сентября, где будет рассматриваться проведение Кубка мира. Пойдёт речь и о Конгрессе Международного Союза биатлонистов, который запланирован на ноябрь в Праге.
Как отношусь к тому, что некоторые сборные, в частности Казахстана, Болгарии, Беларуси изъявили желание участвовать в этапах Кубка России? Только положительно. Я понимаю, что многим командам, а есть дружины разного уровня, необходима соревновательная практика, и Кубок России им как нельзя лучше подходит под формат Кубка IBU, где у нас выступают тоже очень сильные спортсмены. И у этих стран, думаю, будет хорошая возможность поддерживать свою соревновательную форму и ощутить конкуренцию», — приводит слова Майгурова «Тюменская арена».
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