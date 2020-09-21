Латыпов, который выиграл гонку с отрывом в минуту, жаловался на самочувствие перед стартом

Эдуард Латыпов, чей отрыв от ближайшего преследователя в спринте на летнем чемпионате России превысил минуту, признался, что перед стартом не очень хорошо себя чувствовал.

«Самочувствие плохое было, плюс такие погодные условия… Тяжело было. Шёл равномерно два круга, но с небольшим запасом на финиш, потому что изначально нехорошо себя чувствовал. Удавалось держать скорость, и тренеры говорили, что я иду лидером с преимуществом, поэтому в концовке немного расслабился.

В индивидуалке у меня не получилось показать тот результат, на который я был готов. В спринте всё сложилось, я доволен собой. Надо будет всё проанализировать. Почему такая разная у меня скорость в индивидуальной гонке и в спринте? После горной подготовки как раз была функциональная яма, но в понедельник меня немножко отпустило», — цитирует его «Матч ТВ».