Елисеев: роллеры сильно проскальзывали на подъёме. С моим весом это ощутимо

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону. Елисеев финишировал четвёртым с отставанием в 1 минуту 12 секунд.

«Роллеры сильно проскальзывали на подъёме. Не знаю, как у остальных, но с моим весом это ощутимо. На крутых участках проигрывал много, все усилия уходят в никуда, поэтому окислился быстро.



Итоги выступлений в двух гонках? Больше информации для размышления будет после обследования, которое состоится примерно через неделю. Конечно, какие-то выводы стоит сделать, особенно насчёт первого выстрела. По ходу ничего не пугает, тем более что не весь объём работы был выполнен. Есть над чем поразмыслить, но пугающих факторов не вижу», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».